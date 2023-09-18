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Источник сообщил об аресте у блогера Блиновской еще пяти счетов

Источник «Известий»: у Блиновской арестовали еще пять счетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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У блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, арестовано еще пять счетов. Об этом 18 сентября сообщает источник «Известий».

Он уточнил, что причиной стало непредоставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления.

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Ранее в ходе расследования дела были арестованы около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

16 августа суд решил оставить Блиновскую под домашним арестом. Таким образом, была отклонена апелляция защиты. Блогер будет находиться под домашним арестом до 26 октября.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения границы с Белоруссией на арендованном автомобиле. Причиной ее задержания стало подозрение в использовании мошеннических схем с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей. На следующий день, 28 апреля, Пресненский суд Москвы заключил блогера под домашний арест.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Блиновской также вменяется отмывание денег, полученных преступным путем.

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