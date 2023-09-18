Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Сюжет:

Синоптик предупредил о высоком риске пожаров в Московском регионе

Синоптик Шувалов: наивысший класс пожарной опасности ожидается в Московском регионе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности, предупредил в разговоре с «Известиями» 18 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в первой половине недели температура воздуха днем составит +17…+21 градус, а во второй воздух прогреется до +21…+24 градусов. Сильного ветра при этом не ожидается.

«В конце недели возможны небольшие и очень непродолжительные дожди. Учитывая достаточно высокую температуру, которая на 4–5 градусов превышает месячную норму, а также дефицит осадков (в настоящее время он не превышает 60% от месячной нормы), в Московском регионе еще больше вырастет риск лесных пожаров. И уже практически повсеместно будет установлен четвертый, а местами и пятый класс пожарной опасности. То есть самые высокие», — добавил Шувалов.

Налетели ветры злые: как погодные аномалии могут ударить по урожаям в РФ
Каким будет качество овощей, зерновых, бобовых и мяса в этом году

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023