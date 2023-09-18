Синоптик предупредил о высоком риске пожаров в Московском регионе

Эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности, предупредил в разговоре с «Известиями» 18 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в первой половине недели температура воздуха днем составит +17…+21 градус, а во второй воздух прогреется до +21…+24 градусов. Сильного ветра при этом не ожидается.

«В конце недели возможны небольшие и очень непродолжительные дожди. Учитывая достаточно высокую температуру, которая на 4–5 градусов превышает месячную норму, а также дефицит осадков (в настоящее время он не превышает 60% от месячной нормы), в Московском регионе еще больше вырастет риск лесных пожаров. И уже практически повсеместно будет установлен четвертый, а местами и пятый класс пожарной опасности. То есть самые высокие», — добавил Шувалов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.