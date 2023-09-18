Два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолетов в США

Два легкомоторных самолета столкнулись во время посадки в американском городе Рино штата Невада США, в результате чего оба пилота погибли. Об этом сообщила 17 сентября городская ассоциация воздушных гонок.

«Ассоциация воздушных гонок города Рино с разбитым сердцем сообщает, что сегодня около 14:15 (по местному времени; 00:15 мск 18 сентября) два члена нашей гоночной семьи… скончались в результате несчастного случая при посадке», — говорится в сообщении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что инцидент произошел во время проведения соревнования по воздушным гонкам. После случившегося администрация ассоциации отменила все остальные гонки.

Организаторы соревнования вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте, Федеральным управлением по гражданской авиации и местными властями выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Накануне, 16 сентября, сообщалось, что гидросамолет с двумя пассажирами на борту разбился на озере Саммамиш в американском штате Вашингтон, один человек погиб, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.