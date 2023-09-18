Генерал Генштаба США отметил необходимость избежать войны с Китаем

США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Такую точку зрения выразил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN 17 сентября.

«Нам следует делать всё возможное, чтобы избежать открытого вооруженного конфликта с Китаем», — заявил он.

Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея ввиду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

Тем не менее он считает, что в случае «китайского вторжения на Тайвань» Вашингтон сможет его отразить. Милли подчеркнул, что США желают «мирного разрешения» ситуации между КНР и Тайванем.

Ранее в этот же день генерал Милли сообщил, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что сбитый в начале февраля в воздушном пространстве США китайский аэростат не собирал разведданные и не передавал их Китаю.

Китайский метеозонд был замечен над американской территорией в ночь на 3 февраля. На следующий день президент США Джо Байден приказал сбить объект.

В Пентагоне после изучения оборудования на аэростате заявили, что он служил для сбора разведданных.