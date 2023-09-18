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В Иране предложили Дамаску и Анкаре план по выводу турецких войск из Сирии

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Фото: TASS/ABEDIN TAHERKENAREH
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Иран предложил Турции и Сирии план действий по выводу турецких войск с сирийской территории. Об этом сообщило иранское агентство Mehr, ссылаясь на слова министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

«Мы предложили идею Исламской Республики Иран, на основе которой Сирия и Турция договорятся о выводе турецких вооруженных сил из Сирии», — сказал глава МИД Ирана.

По его заявлениям, страна предложила Турции взять на себя обязательство вывести свои вооруженные силы с сирийской территории. Сирию, в свою очередь, власти Ирана призвали взять на себя обязательство разместить своих военных на границе, чтобы турецкая территория не подвергалась угрозам из Сирии.

Хосейн Амир Абдоллахиан добавил, что Тегеран «предложил Дамаску и Анкаре, чтобы Иран и Россия были гарантами соблюдения этого соглашения».

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В мае по итогам четырехсторонних переговоров между главами МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры были направлены на нормализацию отношений и устранения противоречий между двумя соседними странами.

Ранее, 9 августа, сирийский лидер Башар Асад высоко оценил участие России и Ирана в поддержке страны, а также в предоставлении ей возможности выстоять во время кризиса.

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