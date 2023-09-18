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Плюс один: день рождения Helen Yes за 15 млн и вечеринка Анны Делви

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Блогер Helen Yes потратила 15 млн рублей на день рождения в стиле Барби и появилась в роскошном платье от Беллы Потемкиной. «Плюс студия» Кинопоиска провела вечеринку в честь презентации нового сезона. В популярном пространстве на Патриарших прудах прошел показ зимних комбинезонов. В Нью-Йорке модное шоу устроила знаменитая русская аферистка Анна Делви, причем находясь под домашним арестом. Футболист Дэвид Бекхэм посвятил жене Виктории новое тату. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Барби-пати

Розовый дресс-код, розовое шампанское, розовые декорации, даже туалетная бумага — и та розовая. Блогер-миллионник Елена Сажина, известная под псевдонимом Helen Yes, 11 сентября устроила шумную вечеринку в стиле Барби по случаю своего дня рождения. Ей исполнилось 29 лет. Торжество прошло в Крым Terrace Moscow. На входе встречала розовая ковровая дорожка, внутри — молодые люди в образе Кенов и фонтан с вином. Праздник готовили два месяца, обошелся он в 15 млн рублей.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Блогер Helen Yes с дочерьми и дизайнером Беллой Потемкиной

— Я отдаю последние деньги на этот день рождения, грубо говоря, иду в свой страх. Но я чувствую, что так должно быть. Я хочу! Есть у меня мечта — сделать крутой и классный день рождения! Почему бы и нет? Надо делать. Жизнь одна! Кайфуйте! — посоветовала именинница «Известиям».

Поздравить Елену пришли блогер Карина Нигай, певица Настя Крайнова и многие другие. Стол для подарков гости заставили пакетиками из ЦУМа. Для собравшихся выступали Дима Билан, Люся Чеботина, Akmal', группа «Фабрика», с которой Helen представила совместную песню.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За вечер именинница сменила три наряда. Главный — пышное платье цвета пыльной розы — работа дизайнера Беллы Потемкиной. Похожие она создала для маленьких дочек Елены. Несмотря на то что был только понедельник, разошлись гости ближе к полуночи.

Показ на Патриарших

Казалось бы, лето только закончилось, а бренды уже намекают — зима близко. 13 сентября герои столичной светской хроники встретились в модном поп-ап-пространстве на Патриарших прудах — в Late CheckOut Bar. Там прошел показ комбинезонов KAAMBEZ_ONE для активного зимнего отдыха и вечеринок в стиле apres-ski. Модели продефилировали вдоль барной стойки, у которой сосредоточились гости вечеринки. Среди них были спортсменка Аделина Сотникова с мужем, певец Митя Фомин и другие. После презентации вечер продолжили дегустация авторских коктейлей и танцы под диджей-сет.

Митя Фомин

Митя Фомин

Фото: Вова Поло
Ирина Астахова

Ирина Астахова

Фото: Вова Поло
Идрис Гитинаев и Екатерина Константинова

Идрис Гитинаев и Екатерина Константинова

Фото: Вова Поло
Показ комбинезонов
Показ комбинезонов
Фото: Артур Нечаев
Показ комбинезонов
Показ комбинезонов
Фото: Артур Нечаев
Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб
Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб
Фото: Артур Нечаев
Павел Камин
Павел Камин
Фото: Артур Нечаев

Вечеринка Анны Делви под домашним арестом

Аферистка из России Анна Делви, известная также как Анна Сорокина, во время Недели моды в Нью-Йорке устроила показ молодого дизайнера Шао Яна. Провернуть это ей удалось, несмотря на то, что сейчас она находится под домашним арестом и носит браслет на ноге из-за проблем с визой. Чтобы не нарушать условия, шоу Анна провела на крыше своего дома в Ист-Виллидж, пишет New York Post. Мероприятие она сделала совместно с модным критиком Келли Катрон.

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Фото: Getty Images/John Lamparski
Анна Делви и Келли Катрон на показе Шао Яна в рамках Недели моды в Нью-Йорке

Сообщается, что Делви таким образом не только смогла приобщиться к Неделе моды, но и попрощаться с квартирой на Манхэттене, договор аренды которой вскоре заканчивается. В Америке Анна живет десять лет. Она прославилась тем, что разводила местных богачей: представлялась наследницей состоятельной семьи, заводила полезные знакомства и жила за счет этого на широкую ногу. В 2019-м ее отправили в тюрьму, а позже ее историю экранизировал Netflix. Сериал получил название «Изобретая Анну».

Бекхэм набил новое тату

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Фото: соцсети Дэвида Бекхэма

Футболиста Дэвида Бекхэма и его жену, бывшую солистку Spice Girls Викторию недаром многие считают одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. На днях спортсмен еще раз подтвердил этот статус — сделал новое тату, которое посвятил супруге, сообщает The Sun. Он набил надпись Posh на пальце — отсылка к прозвищу Виктории в Spice Girls.

Дэвид и Виктория женаты с 1999 года, воспитывают четверых детей. На теле спортсмена более 60 татуировок, многие из которых посвящены семье, пишет издание.

В Плюсе

В пятницу в сердце Москвы собрались сливки киноиндустрии. Поводом стала презентация новых проектов «Плюс Студии» Кинопоиска. В закрытом специально под мероприятие выставочном центре «Ветошный Hall» — напротив ГУМа — «Плюс Студия» рассказала про будущие экранизации «Дозоров» Сергея Лукьяненко, «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли, трилогии Виктора Пелевина и «Фурии» — комикса от BUBBLE.

Мила Ершова
Мила Ершова
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Вера Вольт
Вера Вольт
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Гавриил Гордеев
Гавриил Гордеев
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Фото: пресс-служба Кинопоиска
Тося Чайкина
Тося Чайкина
Фото: пресс-служба Кинопоиска

Прием отличился пышным фуршетом — реки вина и шампанского, изысканная утка, сулугуни с персиками, креветки и шарики с рыбой и икрой. Вечеринку посетили не только звезды платформы, но и все причастные селебрити — знаменитостей в «Ветошном» в тот вечер было с избытком. Блестками, стразами и шелком сияли Екатерина Варнава, Вера Вольт, Анна Пересильд, Катерина Шпица, Мила Ершова, Дарья Мороз. Праздник также посетили Григорий Верник, Евгений Стычкин, Дима Сыендук, Иван Добронравов, Гавриил Гордеев.

После пышного фуршета и официальной части перед гостями выступила Тося Чайкина, исполнив свои главные хиты. Певица выбрала для шоу лаконичный, но стильный образ: школьную мини-юбку и полупрозрачную рубашку, чтобы у присутствующих в сердце точно «бахнули стрелы».

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