Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр

Российские видеоигры должны появиться на иностранных рынках, в том числе в странах, входящих в сообщество БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Предложения для того, как это возможно осуществить, 15 августа поручил подготовить президент РФ Владимир Путин.

Поручение главы государства было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Поручение дано правительству РФ совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — отмечено на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 30 сентября 2023 года.

Ранее, 19 июля, Путин отметил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не взращивать квасной патриотизм. Глава государства подчеркнул, что производство игр — это многомиллиардный бизнес, однако выручка в нем не должна стоять на первом месте.

До этого, 24 июля, Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) видами спорта. По словам главы Федерации лазертага России Дмитрия Солодова, этот вид спорта является самым безопасным, что открывает большие перспективы. Он добавил, что игру интегрируют в курсы начальной военной подготовки. Солодов отметил, что в России уже более 1,2 млн лазертаг-игроков, планируется создание школьной и студенческой лиг.

В июне пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ сообщила, что российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «Тактический трехмерный бой». 3 июля президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит предложил создать в армии специальные роты для профессиональных киберспортсменов.