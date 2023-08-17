Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа
Политика
Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера
Общество
СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Мир
Турция на 99 лет арендовала порт Хомс в Ливии для размещения военной базы
Мир
На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа
Мир
В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин
Мир
Военные РФ уничтожили обстреливающие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет ВСУ
Мир
Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Армия
Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного
Происшествия
Боевые награды и 1 млн рублей украли у участника СВО под Хабаровском
Мир
Минфин Японии сообщил об увеличении импорта зерновых из РФ в июле
Мир
РФ получила десятки обращений украинцев из-за отъема их детей в Европе

Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр

0
Фото: РИА Новости/ Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские видеоигры должны появиться на иностранных рынках, в том числе в странах, входящих в сообщество БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Предложения для того, как это возможно осуществить, 15 августа поручил подготовить президент РФ Владимир Путин.

Поручение главы государства было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

Поручение дано правительству РФ совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — отмечено на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 30 сентября 2023 года.

Виртуальное чтиво: в России стало больше книг по компьютерным играм
В ряде магазинов рост составил более 100%

Ранее, 19 июля, Путин отметил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не взращивать квасной патриотизм. Глава государства подчеркнул, что производство игр — это многомиллиардный бизнес, однако выручка в нем не должна стоять на первом месте.

До этого, 24 июля, Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой (лазертаг) видами спорта. По словам главы Федерации лазертага России Дмитрия Солодова, этот вид спорта является самым безопасным, что открывает большие перспективы. Он добавил, что игру интегрируют в курсы начальной военной подготовки. Солодов отметил, что в России уже более 1,2 млн лазертаг-игроков, планируется создание школьной и студенческой лиг.

В июне пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ сообщила, что российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «Тактический трехмерный бой». 3 июля президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) Дмитрий Смит предложил создать в армии специальные роты для профессиональных киберспортсменов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023