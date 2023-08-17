Бывший пленный рассказал об участии в подготовке фейковых видео СБУ

Освобожденный из украинского плена Виктор Раидин 17 августа рассказал, что сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) заставляют участвовать российских военнопленных записывать видеоролики с фейковыми признаниями.

По его словам, СБУ, помимо допросов, заставляли пленных участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Причем один из таких роликов набрал более 1 млн просмотров.

«Он (сотрудник СБУ. — Ред.) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу» — он мне пару раз дал (ударил. — Ред.), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написано как раз дискредитация … армии, про штурмы вот эти «бесполезные», про снабжение, про всё», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Раидин, если сотруднику не нравилось то, как было записано видео, он избивал пленных. При этом он требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали. Также пленным угрожали автоматом. Помимо дискредитирующих видео военнослужащих заставляли на камеру снимать поздравления.

Ранее, 12 августа, пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его СБУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».