Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Мир
Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
В Польше допустили полное поражение Украины
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Армия
Бойцы ВС РФ поразили пулеметный расчет ВСУ на запорожском направлении
Мир
Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях возросло до 110
Мир
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +30 градусов 17 августа
Общество
Туристов с детьми эвакуировали с мыса Крильон на Сахалине
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%
Сюжет:

Бывший пленный рассказал об участии в подготовке фейковых видео СБУ

Экс-пленный заявил, что СБУ заставляет участвовать в фейковых видео
0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобожденный из украинского плена Виктор Раидин 17 августа рассказал, что сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) заставляют участвовать российских военнопленных записывать видеоролики с фейковыми признаниями.

По его словам, СБУ, помимо допросов, заставляли пленных участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию. Причем один из таких роликов набрал более 1 млн просмотров.

«Он (сотрудник СБУ. — Ред.) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу» — он мне пару раз дал (ударил. — Ред.), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написано как раз дискредитация … армии, про штурмы вот эти «бесполезные», про снабжение, про всё», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Раидин, если сотруднику не нравилось то, как было записано видео, он избивал пленных. При этом он требовали максимальной достоверности, в некоторых случаях читали не с листа, а заучивали наизусть или пересказывали. Также пленным угрожали автоматом. Помимо дискредитирующих видео военнослужащих заставляли на камеру снимать поздравления.

Остатки кратки: ВФУ вынуждены вводить в бой последние стратегические резервы
Систематические мощные удары ВС РФ по украинским военным предприятиям не дают развернуться ВПК противника

Ранее, 12 августа, пленный украинский морской пехотинец Владимир Реул рассказал, что во время отступления ВСУ его бросили собственные сослуживцы, а затем сдала российским войскам завербовавшая его СБУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023