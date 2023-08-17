Бойцы ВС РФ поразили пулеметный расчет ВСУ на запорожском направлении

Российские силы продолжают отражать атаки украинских боевиков на запорожском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) против врага.

Помощник гранатометчика с позывным Камаз рассказал, что по радиостанции поступила боевая задача помешать пулеметному расчету Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Высмотрели, подкорректировали, вышли и дали отпор, поразили цель. Само поражение цели происходит достаточно быстро, потому что затягивать с этим нельзя — это передовая линия», — сказал он.

Стрелок с позывным Волосатый оценил работу усовершенствованной ПТУР.

«Наши ребята придумали, токари, такую конструкцию небольшую. За счет холостого патрона [работает]. Гранату вставляешь, вытаскиваешь чеку, и за счет пороховых газов граната вылетает на более дальнее расстояние, чем возможно кинуть», — указал военный.

Он рассказал также, что они третий день отражают атаки украинских боевиков на данном направлении. Взяли трех пленных, один из которых рассказал, что украинское командование кинуло солдат на запорожское направление как «бродячих кошек».

«Нас никто не поменял. К командирам отношусь плохо, потому что они дали задание и нас обманули», — сказал пленный боевик ВСУ.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ за минувшую ночь потеряли более 130 военнослужащих на запорожском направлении. Два из трех аэромобильных батальона ВСУ, в которые входит порядка 500 человек, отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций из-за низкого морально-психологического состояния, добавил он.

7 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что ВС РФ ПТУР уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Спецгруппа быстрого реагирования 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами, получила цель под Угледаром — это опорный пункт противника с крупнокалиберным пулеметом, который мешает российским бойцам провести ротацию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».