Глава избиркома ДНР cообщил о возможных провокациях ВСУ во время выборов

Председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий отметил готовность региона к потенциальным обострениям со стороны ВСУ во время сентябрьских выборов.

«Провокации и обстрелы со стороны ВСУ происходят постоянно, и на выборах могут быть обострения. Мы к этому готовы. Армия к этому готова. Принимаются все необходимые меры», — рассказал «Известиям» Высоцкий.

При этом он добавил: сентябрьские выборы в республике состоятся, каких-либо оснований для их переноса нет.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.



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«Провокации со стороны ВСУ происходят постоянно, и на выборах могут быть обострения»