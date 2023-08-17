Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 1 сентября для возвращения на Землю. Об этом 16 августа сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Космический корабль SpaceX Dragon Endeavour отстыкуется от космической станции не ранее пятницы, 1 сентября, после чего приводнится у берегов Флориды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту корабля на Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Они прибыли на станцию 3 марта и к моменту возвращения суммарно пробудут на станции почти шесть месяцев.

Ранее, 3 августа, NASA и компания SpaceX перенесли на 25 августа запуск к МКС корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.