Встали на лунную дорожку: как стартовала российская миссия к спутнику Земли

Ночью 11 августа автоматическая станция «Луна-25» успешно отправилась к спутнику Земли. Это первый подобный полет в истории современной России. Ученые связывают с миссией много ожиданий — в частности, на основе анализа содержащихся в реголите кристаллов льда можно будет понять, есть ли шанс построить на Луне обитаемую базу. Однако для этого станция должна благополучно преодолеть путь от Земли и сесть на поверхность неподалеку от лунного Южного полюса — именно за последний этап эксперты переживают больше всего. Россия последний раз осуществляла высадку на Луну в 1976 году, когда техника была еще аналоговой, сейчас же используется более сложная цифровая. Однако эксперты заявляют, что аппаратура прошла максимум возможных испытаний на Земле, и надеются на успех .

В путь-дорогу

Автоматическую станцию «Луна-25» запустили с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 по московскому времени . На околоземную орбиту станцию вывела ракета-носитель «Союз 2.1б». Впервые в истории современной России космический аппарат отправился на спутник Земли .

Ракета отправилась в путь ровно в назначенную секунду, точно по намеченному плану. После короткой команды «пуск» ракета-носитель взлетела. Стабильно, устойчиво, в норме, есть — почти каждую фразу ЦУП, которые транслировались в прямом эфире, сопровождали эти слова. В течение нескольких минут на фоне полной тишины звучали комментарии «давление в камерах ракеты-носителя в норме», «60 секунд — полет нормальный», «70 секунд — параметры ракеты-носителя в норме», «есть выключение двигателей боковых блоков, есть отделение боковых блоков» .

Сотрудники монтажно-испытательного корпуса космодрома Восточный во время состыковки автоматической станции «Луна-25» с разгонным блоком «Фрегат» Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Андрей Белый

Через 9,5 мин. после старта разгонный блок «Фрегат» и космический аппарат оказались на так называемой замкнутой опорной орбите . На высоте около 200 км над Землей они провели около часа, затем «Фрегат» вышел на траекторию полета к Луне.

Далее станция должна три дня двигаться вокруг спутника по околополярной орбите высотой 100 км — за это время она сделает 36 витков . Следующий этап — полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной 100 км. На этой орбите космический аппарат проведет еще двое суток, совершив 24 витка .

Наконец, если всё пойдет благополучно, 21–22 августа станция сядет в районе лунного Южного полюса недалеко от кратера Богуславского. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны — не менее одного земного года .

Накатка обтекателя ракеты-носителя на головной блок в составе автоматической станции «Луна-25» и разгонного блока «Фрегат» Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Сергей Захарушкин

— Уверен, что наши ученые, специалисты по баллистике, разработчики, конструкторы и инженеры предусмотрели все возможные технические решения для успешной реализации этой непростой задачи. Успешный полет станции «Луна-25» откроет новую страницу в освоении естественного спутника Земли , — рассказал космонавт-испытатель, начальник лаборатории по созданию комплексных тренажеров для его перспективных транспортных кораблей ЦПК им. Ю.А. Гагарина, аспирант МАИ Олег Блинов.

Источник жизни

Одна из основных причин повышенного интереса к Луне — наличие там запасов водяного льда . Теоретически он способен стать основным вспомогательным ресурсом для освоения спутника Земли. Большинство экспертов сходятся во мнении, что полноценно начать работать с ресурсами естественного спутника можно, только построив там обитаемую базу. Наличие воды может частично решить проблему отсутствия на Луне пищи и топлива .

Вторая причина интереса к Луне — редкоземельные металлы, которые можно будет добыть и привезти на нашу планету . Они нужны, в частности, для производства электроники. На Земле их запасы могут подойти к концу в течение нескольких десятилетий, учитывая нарастающие темпы потребления техники человечеством . Наконец, освоение Луны рассматривают как важный этап подготовки к экспедициям на Марс .

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Восточный Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Наталья Бережная

В рамках текущей миссии космический аппарат должен изучить поверхность Луны, взять пробу грунта и провести его анализ . Орбитальный зонд позволит выбрать подходящие площадки для следующих спускаемых аппаратов.

— На мой взгляд, приложено максимум усилий для того, чтобы миссия была успешной , — сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак. — Я сам видел и могу подтвердить, что участок работ, связанный с научной аппаратурой, сделан на совесть. Были проведены всевозможные испытания как отдельно от космического аппарата, так и вместе с ним. Конечно, точно такие же условия, как на Луне, смоделировать нереально, однако специалисты старались максимально приблизиться к ним .

Научная аппаратура лунной посадочной станции — это восемь российских приборов, предназначенных для исследований состава, структуры и физико-механических свойств поверхностного лунного реголита, изучения приповерхностной пылевой и плазменной экзосферы .

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической космической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Основное отличие миссии «Луна-25» от всех предыдущих заключается в том, что это первая практически «полярная» долгоживущая экспедиция , — рассказал Максим Литвак. — Манипулятор сможет брать пробы грунта и закладывать его в прибор, который будет анализировать его элементный состав. Один из самых важных и интересных вопросов — распределение водяного льда в реголите в полярных областях Луны .

Вернуться и остаться

В «Роскосмосе» считают самым сложным этапом мягкую посадку на поверхность Луны .

— Россия очень давно не была на Луне, — пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. — Напомню, «Луна-24» стартовала 9 августа 1976 года, и в результате было получено доказательство наличия воды на спутнике Земли . Здесь может возникнуть закономерный вопрос — если получалось раньше, почему могут возникнуть сложности сейчас? Дело в том, что раньше для управления использовалась аналоговая техника, а сегодня применяется цифровая. Последняя, конечно, имеет гораздо больше возможностей, однако аналоговая намного надежнее и проще .

В 2023 году посадка японского модуля Hakuto-R на Луну закончилась провалом — связь с ним была потеряна. Также первый посадочный модуль Израиля Beresheet разбился при посадке на спутник Земли в 2019-м. Сейчас в гонке к Луне с Россией в буквальном смысле соперничает Индия, которая запустила свой аппарат 14 июля к Южному полюсу. По словам представителей Индийской организации космических исследований, посадочный модуль доберется туда 23–24 августа .

Трансляция запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Исходя из примеров других стран, при посадке стоит бояться именно сбоя техники , — заключил Натан Эйсмонт. — Это действительно уязвимое место, за которое лично я и, думаю, многие мои коллеги, переживают больше всего.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что вероятность успешной посадки составляет около 80% .

— На самом деле «Луна-25» — это попытка с технической точки зрения повторить то, что и так уже было сделано 47 лет назад , — заявил «Известиям» источник в «Роскосмосе».

Согласно плану «Роскосмоса», следующие миссии — «Луна-26» и «Луна-27».