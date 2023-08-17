Колесные гаубицы «Мальва» направят в артиллерийскую бригаду ВДВ

Гаубицы «Мальва» поступят на вооружение артиллерийских бригад, в том числе и вновь сформированной артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск, сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве.

Помимо самих установок в войска поступят также специальные машины для обеспечения работы этих самоходок. В том числе транспортно-заряжающие и системы управления огнем, рассказали собеседники.

16 августа на военно-техническом форуме «Армия-2023» Минобороны подписало госконтракт на поставку новейших колесных гаубиц «Мальва». В дни форума эти уникальные системы впервые показали широкой публике.

«Колесная формула — это большая скорость, большая мобильность по сравнению с гусеничной техникой. Есть нововведения, связанные с дальностью стрельбы. Гусеничных машин сейчас мало и на Западе. Они хорошо перемещается по дорогам, высокая мобильность означает, что можно оперативно покинуть огневые позиции. Скорострельность у «Мальвы» повышена, насколько я знаю. То есть, это оружие как раз для десантников. Она менее тяжелая в отличие от гусеничной САУ. У ВДВ самое главное орудие было «Спрут», «Нона», а теперь будет большего калибра, это всё-таки 152-мм», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

О формировании новой бригады ВДВ 2 августа сообщил командующий Воздушно-десантными войска Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский. Он отмечал в своем поздравлении накануне дня ВДВ, что во время специальной военной операции была сформирована артиллерийская бригада этого рода войск, которая уже находится в зоне боевых действий.



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Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ