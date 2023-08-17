Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила живую силу и склад ВСУ на купянском направлении
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября
Мир
Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +30 градусов 17 августа
Общество
В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%
Сюжет:

Колесные гаубицы «Мальва» направят в артиллерийскую бригаду ВДВ

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гаубицы «Мальва» поступят на вооружение артиллерийских бригад, в том числе и вновь сформированной артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск, сообщили источники «Известий» в оборонном ведомстве.

Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»
Российскими разработками в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы интересуются зарубежные заказчики

Помимо самих установок в войска поступят также специальные машины для обеспечения работы этих самоходок. В том числе транспортно-заряжающие и системы управления огнем, рассказали собеседники.

16 августа на военно-техническом форуме «Армия-2023» Минобороны подписало госконтракт на поставку новейших колесных гаубиц «Мальва». В дни форума эти уникальные системы впервые показали широкой публике.

«Колесная формула — это большая скорость, большая мобильность по сравнению с гусеничной техникой. Есть нововведения, связанные с дальностью стрельбы. Гусеничных машин сейчас мало и на Западе. Они хорошо перемещается по дорогам, высокая мобильность означает, что можно оперативно покинуть огневые позиции. Скорострельность у «Мальвы» повышена, насколько я знаю. То есть, это оружие как раз для десантников. Она менее тяжелая в отличие от гусеничной САУ. У ВДВ самое главное орудие было «Спрут», «Нона», а теперь будет большего калибра, это всё-таки 152-мм», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

О формировании новой бригады ВДВ 2 августа сообщил командующий Воздушно-десантными войска Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский. Он отмечал в своем поздравлении накануне дня ВДВ, что во время специальной военной операции была сформирована артиллерийская бригада этого рода войск, которая уже находится в зоне боевых действий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023