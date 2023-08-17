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Глава избиркома ДНР спрогнозировал явку на выборах свыше 77%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Уровень явки на сентябрьских выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) превысит 77%, заявил «Известиям» председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

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«В Донецкой Народной Республике традиционно высокая электоральная активность. Прогнозируя явку на осенних выборах, мы ориентируемся на референдум 2022 года, когда явка составила более 77% избирателей. Полагаю, что в сентябре она будет не меньше, а скорее всего, выше», — сказал Высоцкий

По его словам, на данный момент в ДНР работает 36 территориальных избирательных комиссий, в которые входит 615 участковых избирательных комиссий во всех городах и районах республики. На территории региона зарегистрировано более 2 млн избирателей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов регионального парламента и депутатов муниципальных органов власти.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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