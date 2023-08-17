Глава избиркома ДНР спрогнозировал явку на выборах свыше 77%

Уровень явки на сентябрьских выборах в Донецкой Народной Республике (ДНР) превысит 77%, заявил «Известиям» председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.

«В Донецкой Народной Республике традиционно высокая электоральная активность. Прогнозируя явку на осенних выборах, мы ориентируемся на референдум 2022 года, когда явка составила более 77% избирателей. Полагаю, что в сентябре она будет не меньше, а скорее всего, выше», — сказал Высоцкий

По его словам, на данный момент в ДНР работает 36 территориальных избирательных комиссий, в которые входит 615 участковых избирательных комиссий во всех городах и районах республики. На территории региона зарегистрировано более 2 млн избирателей.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов регионального парламента и депутатов муниципальных органов власти.



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