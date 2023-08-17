Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 102 рублей впервые с 2 августа
Политика
Путин поручил рассмотреть создание в Москве международного кинокластера
Общество
СК возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
Мир
Турция на 99 лет арендовала порт Хомс в Ливии для размещения военной базы
Мир
На Украине отказались вести переговоры о транзите российского газа
Мир
В ЛНР сообщили о прибытии специалистов из ФРГ для установки мин
Мир
Военные РФ уничтожили обстреливающие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет ВСУ
Мир
Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Армия
Авиация и артиллерия РФ уничтожили боевиков ВСУ в районе Урожайного
Происшествия
Боевые награды и 1 млн рублей украли у участника СВО под Хабаровском
Мир
Минфин Японии сообщил об увеличении импорта зерновых из РФ в июле
Мир
РФ получила десятки обращений украинцев из-за отъема их детей в Европе

Фильм «Гран Туризмо» собрал всего $10 млн в мировом прокате

0
Фото: PlayStation Productions
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лента от режиссера Нил Бломкампа («Район №9») экранизирует одноименную серию игр-бестселлеров про гонки. Картина вышла в 30 странах, но ее сборы оставляют желать лучшего: только $10,7 млн. Из них большая часть приходится на Францию ($2,3 млн), Великобританию ($1,3 млн) и Австралию с Германией (по $1 млн).

На фарт внимание: вышел «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой
Рейтинг ожиданий сериала на «Кинопоиске» — 96%

Игра Gran Turismo не имеет ни сюжета, ни персонажей, это просто гонки. Поэтому создатели «Гран Туризмо» взяли за основу историю профессионального спортсмена Янна Марденборо. Его геймерское увлечение переросло в полноценную карьеру: сначала он поступил в Академию Гран Туризмо (телешоу «GT Academy»), в рамках которой победил более 90 тыс. претендентов во время симуляционных гонок, а затем выиграл шанс поучаствовать в реальных соревнованиях.

Несмотря на слабый старт, картина понравилась широкой аудитории, но не впечатлила критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма — 60% у первых и 98% у последних. Довольные рецензенты отметили, что для байопика, основанного на игре без сюжета, «Гран Туризмо» неплох. Но раскритиковали новинку за чрезмерное количество рекламы продуктов PlayStation, Sony, автомобилей и самой игры, а также предсказуемый сюжет.
Широкая аудитория отметила, что фильм неплохой, но понравится фанатам виртуальных гонок, автомобилей и Янна Марденборо.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известия»:

Неловкий дрифт: «Гран Туризмо» проваливается в прокате

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023