Фильм «Гран Туризмо» собрал всего $10 млн в мировом прокате

Лента от режиссера Нил Бломкампа («Район №9») экранизирует одноименную серию игр-бестселлеров про гонки. Картина вышла в 30 странах, но ее сборы оставляют желать лучшего: только $10,7 млн. Из них большая часть приходится на Францию ($2,3 млн), Великобританию ($1,3 млн) и Австралию с Германией (по $1 млн).

Игра Gran Turismo не имеет ни сюжета, ни персонажей, это просто гонки. Поэтому создатели «Гран Туризмо» взяли за основу историю профессионального спортсмена Янна Марденборо. Его геймерское увлечение переросло в полноценную карьеру: сначала он поступил в Академию Гран Туризмо (телешоу «GT Academy»), в рамках которой победил более 90 тыс. претендентов во время симуляционных гонок, а затем выиграл шанс поучаствовать в реальных соревнованиях.

Несмотря на слабый старт, картина понравилась широкой аудитории, но не впечатлила критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма — 60% у первых и 98% у последних. Довольные рецензенты отметили, что для байопика, основанного на игре без сюжета, «Гран Туризмо» неплох. Но раскритиковали новинку за чрезмерное количество рекламы продуктов PlayStation, Sony, автомобилей и самой игры, а также предсказуемый сюжет.

Широкая аудитория отметила, что фильм неплохой, но понравится фанатам виртуальных гонок, автомобилей и Янна Марденборо.

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Неловкий дрифт: «Гран Туризмо» проваливается в прокате