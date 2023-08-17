Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам

Два памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области Украины. Об этом 16 августа сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Отмечается, что памятники были демонтированы в селах Грушатичи и Миженец Самборского района Львовщины.

Ранее, 10 августа, во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас. При этом накануне в регионе снесли еще три аналогичных монумента.

3 августа два советских памятника были демонтированы в селах Долиняны и Угры Львовской области. В тот же день был снесен монумент «Родина-мать» в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.