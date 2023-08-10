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Во Львовской области Украины снесли четыре памятника советским воинам

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Фото: соцсети
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На Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Об этом сообщил в четверг, 10 августа, украинский Telegram-канал «Деколонизация. Украина», сопроводив пост видеозаписью сноса монументов.

Отмечается, что памятники снесены в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.

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До этого два советских памятника были демонтированы 3 августа в селах Долиняны и Угры Львовской области. В тот же день был снесен монумент «Родина-мать» в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

Ранее, 29 июля, стало известно, что в Киеве переименуют монумент «Родина-мать» в «Украину-мать». В связи с этим президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм и это устраивает западные страны. Он заявил, что его «поражает глупость тех людей, которые это делают».

Украина с 2015 года проводит политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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