Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко
Мир
В Грузии оползень сошел на отель
Авто
Минпромторг заверил в способности заводов обеспечить чиновников автомобилями
Мир
Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС в ЮАР
Армия
СМИ сообщили о переходе ВСУ на советские Т-72 из-за потерь западной техники
Мир
Опрос указал на пессимистичную оценку американцев экономики США
Общество
Собянин анонсировал завершение благоустройства Воробьевской набережной осенью
Политика
Песков напомнил о стремлении РФ не допустить войны и защитить Донбасс
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
Происшествия
Град размером с яблоко повредил 55 домов на Кубани
Мир
Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти
Мир
Депутат бундестага признал ошибочной идею победы Киева за счет поставок оружия
Авто
Сотрудника военкомата на Украине задержали за изготовление «белых билетов» по $4 тыс. за штуку

На западе Украины демонтировали еще три советских памятника

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На западе Украины, во Львовской и Ивано-Франковской областях, демонтировали еще три советских памятника. Об этом 3 августа сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Авторы пишут, что памятники советским солдатам снесли в селах Долиняны и Угры Львовской области, а также монумент «Родина-мать» в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

21 июля также сообщалось о том, что три памятника советским солдатам были демонтированы за прошедшие сутки во Львовской области в населенных пунктах Криница, Солонское и Фусов.

Кроме того, 29 июля стало известно, что в Киеве переименуют монумент «Родина-мать» в «Украину-мать». В связи с этим президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм и это устраивает западные страны. Он заявил, что его «поражает глупость тех людей, которые это делают».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023