На западе Украины демонтировали еще три советских памятника

На западе Украины, во Львовской и Ивано-Франковской областях, демонтировали еще три советских памятника. Об этом 3 августа сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Авторы пишут, что памятники советским солдатам снесли в селах Долиняны и Угры Львовской области, а также монумент «Родина-мать» в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

21 июля также сообщалось о том, что три памятника советским солдатам были демонтированы за прошедшие сутки во Львовской области в населенных пунктах Криница, Солонское и Фусов.

Кроме того, 29 июля стало известно, что в Киеве переименуют монумент «Родина-мать» в «Украину-мать». В связи с этим президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм и это устраивает западные страны. Он заявил, что его «поражает глупость тех людей, которые это делают».