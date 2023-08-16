Центробанк до конца года убрал ограничение на полную стоимость кредита

С 16 августа по 31 декабря 2023 года в России не будет действовать ограничение на полную стоимость кредита (ПСК). Соответствующая информация следует из сообщения на сайте Банка России.

Решение Центробанка (ЦБ) затронет кредитные организации, кредитные потребкооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Микрофинансовых организаций мера коснется по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов.

Как объяснили в регуляторе, решение позволит кредиторам проводить «большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки», а также быстрее ограничить проинфляционные риски.

В ЦБ указали, что выдачу кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. При этом сохраняется действие предельной ставки по кредитам — 0,8% в день, или 292% годовых.

Накануне совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 15 сентября 2023 года.