ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за 15 минут нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами из артиллерии калибра 155 мм. Об этом 16 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:58 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее произошли еще три обстрела — в 21:03, 21:07 и 21:10. Все удары пришлись по Киевскому району города. В общей сложности украинские боевики выпустили 11 снарядов.

Ранее в этот день украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Также сообщалось, что за полчаса украинские боевики семь раз обстреляли районы Донецка. Всего было выпущено 24 снаряда в сторону Кураховки Кировского района, Орловки Киевского района и Максимильяновки Петровского района города.

14 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов города и его окрестностей пострадали пять мирных жителей. Их доставили в медучреждение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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