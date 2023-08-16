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ВСУ за 15 минут четыре раза обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за 15 минут нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами из артиллерии калибра 155 мм. Об этом 16 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:58 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позднее произошли еще три обстрела — в 21:03, 21:07 и 21:10. Все удары пришлись по Киевскому району города. В общей сложности украинские боевики выпустили 11 снарядов.

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Ранее в этот день украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами. Информации о пострадавших и повреждениях нет.

Также сообщалось, что за полчаса украинские боевики семь раз обстреляли районы Донецка. Всего было выпущено 24 снаряда в сторону Кураховки Кировского района, Орловки Киевского района и Максимильяновки Петровского района города.

14 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов города и его окрестностей пострадали пять мирных жителей. Их доставили в медучреждение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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