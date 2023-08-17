Сошлись на выручке: экспортеры и без требований продают более 80% валюты

Крупнейшие экспортеры и без требований финансовых властей продают 80% валютной выручки и даже более того, выяснили «Известия», изучив данные Центробанка . Поэтому смысла в том, чтобы вернуть отмененные обязательства, нет, считают эксперты. Иностранные СМИ уже несколько дней со ссылкой на источники сообщают сенсации о совещаниях у российского президента. На них, по данным этих изданий, обсуждается вопрос о возвращении требования к компаниям продавать минимум 80% их валютной выручки. Официального подтверждения этих сообщений не было. Есть ли необходимость сейчас возвращаться к валютным ограничениям марта 2022 года — в материале «Известий».

Новые требования?

В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) крупнейших экспортеров с ноября 2022 по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне — 80% , указывается в одном из обзоров по финрынкам Центробанка. При этом в мае, например, показатель составил 88%, а в июне — 84% .

Да, отмечается в последних обзорах регулятора, сам по себе объем чистых продаж сокращался, но это связано со снижением стоимости энергоресурсов. Доля продажи остается выше 80% . Так в чем смысл якобы столь обсуждаемых в последние два дня предложений о возвращении обязательства для экспортеров?

О том, что возможен возврат к ограничениям образца марта 2022-го, во вторник сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Они утверждали, что утром перед повышением ключевой ставки (во вторник ЦБ объявил о резком подъеме показателя с 8,5% до 12%) на фоне ослабления рубля власти провели совещание с экспортерами , где обсудили идею опять установить требование об обязательной продаже части валютной выручки.

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В среду тему продолжила FT , которая написала, что 16 августа предложения Минфина, который, по ее данным, единственный поддержал возврат к валютным ограничениям, рассмотрит президент Владимир Путин.

По данным источников издания, ведомство продвигает идею обязать экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения . Кроме того, газета написала и о других предлагаемых мерах: запрете на выплаты дивидендов за рубеж, отмене импортных субсидий, ограничении сделок с валютными свопами, снижении объема валюты, который экспортеры могут выводить из России.

Твердая позиция

Пресс-службы Центробанка и Минфина оперативно не ответили на запрос «Известий». Но о том, что нет необходимости возвращаться к прошлогодним ограничениям, в Госдуме в апреле говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина . Она пояснила, что компании продолжают продавать экспортную выручку даже без обязательства, регулятор следит за этим . А часть, которая остается за рубежом, нужна для оплаты импорта, в том числе оборудования и комплектующих.

Чуть ранее в апреле также в ГД примерно о том же говорил и замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что вопрос об обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, однако у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет .

Опрошенные «Известиями» эксперты также не считают, что сейчас нужно вводить дополнительные валютные требования . По статистике ЦБ видно, что норматив продаж валютной выручки экспортерами в последние месяцы и так превышал 80%, отметил эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

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По его словам, сложно сказать, какой дизайн ограничений еще потребуется.

— Пока, с учетом того что острая фаза пройдена, поднятие ключевой ставки сработало, а доллар ниже 95 рублей, я думаю, что на данный момент ограничений по движению капитала не будет вводиться . Кроме того, подобные меры работают в краткосрочном периоде, а в долгосрочном возникают проблемы с принуждением компаний их исполнять, — сказал Игорь Сафонов.

В среду на Мосбирже доллар закончил день с курсом 94,67 рубля, а евро снизился до 103,2 рубля.

В данных ЦБ упоминаются только крупнейшие экспортеры, возможно, речь в предложениях идет и о других компаниях, предположил Игорь Сафонов.

Принуждение экспортеров к продаже валютной выручки увеличило бы предложение валюты на российском рынке , констатировал заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Но он подчеркнул: не факт, что эта мера приведет к желаемому результату. Например, потому что расчеты за экспорт сейчас идут не только в долларах и евро, но и в юанях, и в других валютах .

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— На сегодня нет критической ситуации, чтобы обязывать экспортеров продавать всё подчистую . Они встраиваются в новые цепочки хозяйственных связей, осваивают новые рынки, работают с новыми партнерами. Ту валюту, которую они получают за экспорт товаров, частично используют, чтобы закупать необходимые им оборудование, комплектующие, сырье. У кого-то есть финансовые обязательства в валюте, которые необходимо погашать, — полагает Владимир Миловидов.

По его мнению, дополнительные ограничительные меры были бы сейчас нецелесообразны . «Не уверен, что сейчас правительство пойдет на такие ограничения», — добавил эксперт.

В принципе, по словам Владимира Миловидова, набор мер по поддержке рубля сейчас ограничен, экономике нужно время адаптироваться .