«У одних знакомых погиб сын, у других в тяжелом состоянии тетя»

В больницах остаются 62 человека, пострадавших во время взрыва и пожара в Махачкале вечером 14 августа. У них осколочные ранения, переломы и ожоги. Утром 16 августа наиболее тяжелых пациентов доставили на лечение в медицинские центры Москвы. Шестеро из них, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии , сообщил Сергей Собянин. У больниц и моргов Махачкалы до сих пор много людей — кто-то пытается навестить раненых, кто-то до сих пор не нашел пропавших без вести родственников. Но не для всех у врачей есть ответы — п о состоянию на вечер 16 августа установлены имена лишь 13 из 35 погибших. Как в Москве и Махачкале оказывают помощь пострадавшим и их родным — в репортаже «Известий».

«Нашли через несколько часов»

По последним данным Минздрава РФ и Центра медицины катастроф Дагестана, в результате взрыва и пожара в Махачкале погибло 35 человек и ранено 84. В больницах республики остаются 46 пациентов, еще 16 перевезены в медицинские центры Москвы.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что жизням пациентов, которые остаются в республиканских медучреждениях, «ничего не угрожает». У пострадавших в основном осколочные ранения, переломы, смешанные травмы, отметила она. Есть и люди, которые нуждаются в нейрохирургической терапии.

В среду у больниц Махачкалы, куда привозили пострадавших от взрыва, было все еще многолюдно, но не так, как накануне, когда многие искали здесь своих родных. Сейчас у медучреждений дежурят те, у кого пока нет информации о пропавших. Также люди пытаются попасть в реанимацию к пациентам в тяжелом состоянии. Они подробно рассказывают об их травмах, словно пытаясь выговориться: это переломы, осколочные ранения и ожоги.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Родственница пострадавшего, который находится в Республиканской клинической больнице, сообщила «Известиям», что у ее брата перелом ноги и руки. Он проходил мимо, когда произошел взрыв.

— Его отбросило метров на десять, он потерял сознание. Нашли мы его только через несколько часов, — сказала она. — Суматоха была страшная, мы обзванивали все больницы, но везде телефоны были заняты.

Теперь, по ее словам, брата ждет длительный процесс реабилитации: переломы сложные, а лицо иссечено осколками.

— Это страшная трагедия. У одних наших знакомых погиб сын, у других — в тяжелом состоянии тетя, — добавила собеседница издания.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Штурма

Родственники одного из пострадавших рассказали, что сейчас он находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре им. Н.Ц. Цахаева. У него переломы, черепно-мозговая травма и ожоги.

— Нам удалось поговорить с ним по телефону. Держится более менее, но состояние тяжелое, — отметила Амина.

А один из пострадавших рассказал «Известиям», что был контужен, когда проезжал мимо места происшествия — в тот момент на шоссе была большая пробка. Сейчас мужчина тоже находится в республиканской клинике. На лице у него зашитые прорезы и синяки.

— Я выбежал из машины, чтобы помочь — и произошел взрыв. Потом помню уже больницу, — сказал он. — Мне тут еще дня четыре находиться. Пострадавших очень много.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Штурма

«Перенесли транспортировку»

16 августа спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при взрывах в Махачкале. Это те, чье состояние требует особого внимания специалистов. «Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии» , — написал в своем Тelegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, пострадавшие находятся в институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского.

Замдиректора Центра хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев сообщил «Известиям», что всем прибывшим оказали квалифицированную помощь в больницах Махачкалы.

Транспортировка в Москву пострадавших при взрыве на автозаправке в Махачкале Фото: ТАСС/МЧС России

— Все пациенты хорошо перенесли транспортировку, — сказал он. — В наш центр поступил один пациент, он находится в отделении реанимации. Пациент молодой, он получил множественные осколочные ранения брюшной стенки, к счастью, непроникающие, и верхних и нижних конечностей.

По словам Алексеева, этот пациент находился вблизи от эпицентра взрыва, чем объясняется характер его ранения. В ближайшие дни состояние молодого человека будет стабилизировано, далее его переведут из реанимации в профильное отделение.

«Вторые сутки не отдают»

А в Махачкале люди продолжают дежурить и у Республиканского патологоанатомического бюро.

— Вторые сутки не отдают тело. Проводят экспертизы . Вчера тут была просто толпа, но тел семь отдали — и всё, — поделился с «Известиями» один из ожидающих.

Еще один мужчина рассказал, что с момента трагедии он не может найти своего дядю , поэтому приходит к моргу каждый день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Штурма

— Сейчас проходит опознание. Останки привозили в пакетах буквально , — добавил он.

Находившийся там же Магомед рассказал «Известиям», что ищет своего 24-летнего племянника, который проезжал мимо места ЧП на автомобиле вместе с друзьями.

— Они увидели огонь и остановились помочь, как и многие другие. Я точно знаю, что он там был, поскольку он есть на видео с места пожара, — сказал он. — По племяннику ждем экспертизу, а его друзья — одного увезли в Москву на лечение, а второй до сих пор числится пропавшим без вести.

Сотрудник морга рассказал «Известиям», что последние два дня учреждение работает «без остановки».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Штурма

— У нас полностью заполнены три холодильника — там все погибшие при взрыве, — пояснил он. — Некоторые тела находятся в плохом состоянии: обгоревшие, без конечностей или лица.

У некоторых же семей похороны уже состоялись. Сотрудник сгоревшей АСЗ рассказал, что еще во вторник похоронил двух родственниц.

— Мы быстро их опознали и нам их отдали. У нас принято после смерти быстро хоронить, так положено, — добавил он.

По данным на 16 августа установлены имена 13 из 35 погибших, сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.