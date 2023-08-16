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Шадаев заявил о дефиците разработчиков в России в 500-700 тыс. человек

Шадаев: дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тыс. человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дефицит разработчиков в России оценивается в 500–700 тыс. человек. Об этом 16 августа заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — отметил Шадаев.

По его словам, потребность в кадрах у IТ-отрасли по-прежнему сохраняется, несмотря на то что кадровая база отрасли тоже увеличивается. В частности, за прошлый год на 13% увеличилось количество сотрудников, которые работают в IT-компаниях.

По его словам, всего в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек.

Шадаев подчеркнул, что для расширения кадровой базы Минцифры реализует комплекс мероприятий по подготовке кадров, который охватывает основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых.

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Ранее, 26 июля, «Известия» опубликовали результаты опроса «Работа.ру», из которых следует, что во II квартале 2023 года зарплату сотрудникам подняли 33% работодателей. При этом по данным «Авито Работа», наибольшая положительная динамика наблюдалась в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT.

20 июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что для IT-специальностей в текущем году предусмотрено более 100 тыс. бюджетных мест в вузах.

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