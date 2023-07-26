Во II квартале 2023 года зарплату сотрудникам подняли 33% работодателей, следует из результатов июльского опроса «Работа.ру» (есть у «Известий»). Остальные предприятия сохранили жалованье на прежнем уровне, объяснил заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков.

В условиях дефицита кадров компании конкурируют за соискателей, делая им более выгодные предложения, добавил эксперт. По его словам, в первые шесть месяцев 2023-го зарплатное предложение увеличилось на 8% по сравнению с 2022-м, а в некоторых сферах — на 22%.

При этом, по данным «Авито Работа», средний полугодовой показатель вырос еще больше — на 14%, достигнув 58,4 тыс. рублей, рассказал управляющий директор платформы Артем Кумпель. Только за прошлый квартал увеличение составило 38% относительно 2022-го. Наибольшая положительная динамика — в сферах страхования, банковского дела, промышленности, маркетинга и IT, отметил эксперт.

Существенный рост зарплат наблюдается среди рабочих профессий, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Там отметили: по всем таким специальностям медианные предложения жалованья составили от 45 до 59 тыс. на июнь 2023-го, тогда как за прошлый год — от 40 до 49 тыс. По данным Росстата, в апреле 2023-го среднемесячная начисленная зарплата выросла на 13%, составив 71,2 тыс. рублей, реальная же увеличилась на 10,4%, напомнили в институте.

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Озолоти ручку: треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале