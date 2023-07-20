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Вузы выделят более 100 тыс. бюджетных мест для IT-специальностей в текущем году

Чернышенко: для IT-специальностей в текущем году предусмотрено более 100 тыс. бюджетных мест в вузах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для IT-специальностей в текущем году предусмотрено более 100 тыс. бюджетных мест в вузах. Об этом 20 июля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в текущем году на IT-специальности предусмотрено более 100 тыс. бюджетных мест, количество обученных специалистов в сфере искусственного интеллекта в этом году составит более 12 тыс.», — приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Всего на ближайший учебный год установлено более 626 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях.

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Накануне Минэкономразвития РФ предложило сделать учебный модуль по искусственному интеллекту (ИИ) обязательным для вузов. Глава ведомства Максим Решетников отметил, что с 2022 года более 100 вузов запустили программы бакалавриата и магистратуры для подготовки специалистов в этой сфере.

Ранее, 21 июня, стало известно, что приоритетными сферами для поступления у выпускников российских школ стали IT и медицина. Направление IT для поступления выберут 15% выпускников, медицину — 14% опрошенных. Кроме того, 10% выпускников планируют изучать юриспруденцию, столько же намерено получать знания в сфере образования.

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