В центре Донецка во вторник были обнаружены западные кассетные суббоеприпасы, саперы уничтожили их на месте, сообщили в среду, 16 августа, в пресс-службе МЧС ДНР.

«15 августа саперы отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России по ДНР выехали на отработку заявки в Киевский район Донецка», — сообщилив в ведомстве «РИА Новости».

Кассетные элементы артиллерийского снаряда калибра НАТО 155 мм были обнаружены около остановки ТРЦ «Донецк-сити». Саперы уничтожили их на месте.

Неразорвавшийся суббоеприпас от кассетного снаряда обнаружили местные жители возле жилого района на улице Щорса.

Ранее в среду украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами. Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 37 раз и выпустили более 120 снарядов.

14 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов города и его окрестностей пострадали пять мирных жителей, их госпитализировали.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.