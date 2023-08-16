Путин посетовал на низкое потребление рыбы среди россиян

Президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем потребляют рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. Об этом он заявил 16 августа на совещании с правительством.

Обсудив тему физкультуры и спорта, лидер государства обратил внимание на то, что для здоровья не менее важно и полноценное питание, в том числе потребление морепродуктов.

«Потребление рыбы составило у нас 22,6 кг на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 кг на человека», — сказал президент, уточняя у главы Росрыболовства Ильи Шестакова, что мешает добиться нужного результата.

Путин указал на проблемы с доставкой рыбной продукции.

«Но, к сожалению, даже из Мурманска не всё доставляется, что могло бы быть доставлено, как, казалось бы, более комфортно в европейскую часть», — подытожил он.

Ранее, 25 июля, аналитический центр Рыбного союза сообщил, что российский рынок заместит морепродукты из недружественных стран без заметных колебаний.

6 декабря 2022 года по результатам исследования Аналитического центра НАФИ, треть опрошенных россиян отказываются от покупки рыбы из-за ее высокой стоимости. В то же время 96% респондентов хотели бы потреблять рыбу и морепродукты чаще. Большинство опрошенных (81%) покупают рыбу каждый месяц.