Рыбный союз заявил о способности РФ заменить продукцию из недружественных стран

Российский рынок освоит замещение рыбной продукции из недружественных стран без заметных колебаний. Об этом 25 июля «Известиям» сообщили в Аналитическом центре Рыбного союза.

«Российские производители уже ранее заместили основные объемы такой продукции, и оставшуюся часть рынок освоит без заметных колебаний. В связи с этим не ожидается ни увеличения цен, ни нехватки продукции, сказали в союзе», — подчеркивают специалисты.

По данным центра, за первое полугодие 2023 года импорт пищевой рыбной продукции и морепродуктов составил 206 тыс. т. При этом доля готовой продукции из этого числа составила около 0,3% импорта, или 592 т.

Специалисты отмечают, что ключевыми поставщиками рыбы и морепродуктов считаются страны Прибалтики: Латвия, Эстония и Литва — на них приходится 33% импортной продукции. В основном это рыбные консервы (шпроты).

Крупными поставщиками являются Италия, на нее приходится 31% импорта (в основном продукция из анчоусов) и Словения — 21% (продукция из тунца).

Ранее в этот день Минэкономразвития сообщило о введении запрета на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран.

Специалисты считают, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители.

В конце июня правительство РФ также утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. В список вошли семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, а также рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.