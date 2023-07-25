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Минэк сообщил о ставках ввозных пошлин на ряд товаров из недружественных стран

Минэк: увеличены пошлины на импорт вина и введен запрет на ввоз в РФ продукции из рыбы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России введены специальные экономические меры в отношении ряда товаров, поставляемых из недружественных стран, среди которых в том числе вино, продукция из рыбы и строительные детали из полиуретана, сообщили «Известиям» 25 июля в пресс-службе Минэкономразвития. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал поправки в соответствующий проект постановления. Они будут действовать до конца 2023 года.

«В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5 до 20% но не менее $1,5 за литр ставки ввозных таможенных пошлин», — отметили в министерстве.

Там объяснили, что отечественные производители активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок, а потребители всё чаще выбирают российское вино. Производство такого алкогольного напитка в 2022 году увеличилось на 7 млн дал (с 43 млн до 50 млн дал) и отраслевыми экспертами прогнозируется сохранение положительной динамики выпуска винодельческой продукции в РФ и в 2023 году. При этом существуют условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран, добавили в Минэкономразвития.

«Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%. Отмечается, что предприятия российской химической промышленности в рамках импортозамещения начали наращивать свои производственные мощности. Введение такой меры позволит им «составить здоровую ценовую конкуренцию на рынке, обеспечить потребителей качественным товаром, а также продолжить вкладывать средства в дальнейшее технологическое развитие», подчеркнули в Минэке.

«Также вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест», — объяснили в министерстве.

Установлены ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50% и ставка в 35% — на строительные детали из полиуретана, происходящие из недружественных стран.

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В конце июня правительство РФ утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. В список вошли семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, а также рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

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