В России утвердили перечень ограниченных для ввоза импортных семян

Правительство РФ утвердило перечень семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года.

В перечень вошли семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, а также рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. <…> Семена сельскохозяйственных культур», — говорится в постановлении.

О том, что Россия с октября 2023 года планирует вводить ограничения на ввоз иностранных семян, стало известно в мае на заседании Всероссийского зернового форума. Такое решение станет основным фактором обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкций, указали в ведомстве.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года — почти 158 млн т. Он добавил, что страна обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и, несмотря на барьеры во внешней торговле, увеличила экспорт агропромышленной продукции: в прошлом году поставки достигли $41,6 млрд.