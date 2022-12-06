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Треть россиян не могут купить рыбу из-за ее высокой стоимости

Опрос НАФИ: 31% россиян отказываются от покупки рыбы из-за ее высокой стоимости
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Фото: Getty Images/ kali9
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Треть опрошенных россиян отказываются от покупки рыбы из-за ее высокой стоимости, при этом 96% россиян хотели бы потреблять рыбу и морепродукты чаще. Таковы результаты социологического исследования Аналитического центра НАФИ, с которыми во вторник, 6 декабря ознакомились «Известия».

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Как выяснили аналитики, большинство россиян (81%) покупают рыбу каждый месяц (36% —довольно часто, один или несколько раз в неделю; 45% — один или несколько раз в месяц). Больше всего любителей рыбы среди экономически активного населения от 35 до 44 лет (41%), женщин (37% против 34% мужчин), россиян с высшим образованием (40%), семейных людей (37%) и тех, кто имеет высокий уровень доходов (62%).

Реже всего рыбу покупают молодежь (33% среди респондентов от 18 до 24 лет), одинокие люди (19%) и россияне с низким уровнем достатка (22%).

Россияне ценят рыбу за ее полезные свойства (69%), вкус (52%), за то, что она может сделать рацион питания более разнообразным (50%). Каждый пятый отмечает, что рыбу легко и просто готовить (22%), а по мнению 18% граждан, это диетический и низкокалорийный продукт.

При этом самой любимой рыбой для жителей России являются скумбрия — за нее проголосовали 33% опрошенных. Чуть меньше получила сельдь (32%), третье место заняла горбуша (27%). В пятерку лидеров также вошли форель (25%) и семга (21%).

Выяснилось, что решающую роль при выборе рыбы играет ее цена — такой вариант ответа отметили 50% респондентов. При этом цена является и главным барьером — треть россиян, приобретающих продукты питания для себя или своей семьи (31%), останавливает от покупки рыбы ее высокая стоимость. В то же время 96% опрошенных хотели бы потреблять рыбу и морепродукты чаще, чем они делают это сейчас.

Как отметила директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, для российского потребителя польза регулярного потребления рыбной продукции является очевидной — Этот факт подтверждают и представители медицинского научного сообщества.

«В то же время ряд существующих барьеров в виде высоких цен, узкого ассортимента, низкого уровня доверия производителям создает значительный неудовлетворенный спрос. В данных условиях повышается актуальность создания общенациональной программы по повышению доступности рыбной продукции, включающей качественное информирование населения (в особенности молодой и детской аудитории) о пользе рыбы, проведение всероссийских коммуникационных кампаний, разработку более широкого ассортимента доступных категорий качественной рыбной продукции, а также реализацию мероприятий по укреплению, объединению внутриотраслевого взаимодействия. С учетом текущей социально-экономической ситуации повышение эффективности решения данной задачи может быть достигнуто в случае ее реализации под эгидой государственного регулятора», — указал эксперт.

Накануне сообщалось, что россияне стали реже жаловаться на качество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, а также чаще заказывать продукты онлайн. Согласно исследованию, обратная ситуация сложилась с кондитерскими изделиями и сладостям, безалкогольными напитками и водой: доля покупателей, сообщивших о снижении качества в этих категориях, увеличилась в среднем на 8–9%.

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