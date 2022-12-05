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Россияне стали реже жаловаться на качество мяса и овощей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне стали реже жаловаться на качество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, а также чаще заказывать продукты онлайн. Об этом говорят результаты социологического исследования 2022 года, проведенного Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и исследовательской компанией Online Market Intelligence (OMI). «Известия» ознакомились с документом 5 декабря.

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Эксперты сравнили полученные данные с результатами аналогичного опроса 2020 года.

Доля потребителей, недовольных качеством свежих овощей, снизилась с 38 до 24%, фруктов — с 33 до 23%, мяса — с 41 до 30%, рыбы — с 29 до 20%. Обратная ситуация с кондитерскими изделиями и сладостям, безалкогольными напитками и водой: доля покупателей, сообщивших о снижении качества в этих категориях, увеличилась в среднем на 8–9%.

Цена остается для россиян одним из важных факторов в выборе: на нее ориентируются 73% опрошенных, отметили в Роскачестве. При этом покупатели стали реже полагаться на советы знакомых (12% опрошенных в 2022 году против 17% в 2020 году) и на собственную интуицию (22% против 28%).

Также больше россиян стали лучше разбираться, что означает тот или иной ингредиент в составе продуктов питания.

«Для 47% опрошенных состав остается одним из наиболее важных критериев при выборе качественных продуктов. При этом доля потребителей, которые не понимают значения тех или иных компонентов состава, уменьшилось с 31 до 24%», — подчеркнул руководитель Центра изучения потребительского поведения Роскачества Василий Смирнов.

Кроме того, доля покупателей, регулярно заказывающих продукты питания и другие товары в интернете, увеличилась за два года с 16 до 21%. Рост онлайн-заказов происходит за счет увеличения числа покупателей в городах-миллионниках и в городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек. В городах с численностью от 250 тыс. до 1 млн такого роста не наблюдается.

«Сегодня покупка продуктов питания всё больше перемещается в онлайн. И этот процесс перехода не завершен, он продолжается. Онлайн как канал покупки, во-первых, упрощает потребителям сложный путь выбора оптимальной цены, во-вторых, дает возможность найти максимум информации о продукте», — отметила директор по исследованиям OMI (Online Market Intelligence) Елена Орлова.

22 ноября сообщалось, что около 11–20% россиян, опрошенных эконом-сервисом доставки питания «Прием», тратят на питание в месяц 34% своего дохода. При этом 29% респондентов тратят до 50% своего дохода на еду, 24% — до 10%. Согласно опросу, респонденты признались, что сейчас экономят на еде, отказываясь от покупки некоторых дорогостоящих продуктов, ограничивая количество потребляемой еды в день, а также оформляя подписки на бюджетные сервисы питания.

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