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Рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max дебютирует на российском рынке 30 августа

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Фото: Chery
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Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max станет доступен российскому покупателю 30 августа. Цена на новинку составит от 4 330 900 рублей. Для сравнения: за нынешнее поколение кроссовера дилеры просят от 4 080 900 рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Накануне концерн Chery опубликовал в своем Telegram-канале тизер с изображением нового Tiggo 8 Pro Max, подписав пост фразой: «Если вам кажется, что мы слишком часто делаем запуски новых моделей… то вам не кажется». Как оказалось, речь шла о выходе обновленного кроссовера в ближайшие пару недель.

Главные отличия Tiggo 8 Pro Max после рестайлинга затронули дизайн интерьера и экстерьера, а также расширенный список оборудования. Конструкционные особенности и силовые установки у обеих версий кроссовера останутся идентичными. Подробнее производитель расскажет об изменениях рестайлингового авто ближе к релизу модели на российский рынок.

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Ранее, 11 августа, стало известно, что один из российских автодилеров открыл предзаказ на новый кроссовер Hyundai Mufasa. Цена на автомобиль начинается от 3 290 000 рублей.

Предназначенная для рынка КНР новинка Mufasa, прямой наследник кроссоверов семейства ix35, оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. (193 Нм) в паре с шестиступенчатой трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты автомобиля: 4475 мм — в длину, 1850 мм — в ширину и 1665 мм — в высоту, а длина колесной базы составляет 2680 мм. Таким образом, автомобиль длиннее бестселлера Hyundai Creta на 200 мм. Объем багажника — 451 л.

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