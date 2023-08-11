Кроссовер Hyundai Mufasa стал доступен для предзаказа в России

Один из российских автодилеров открыл предзаказ на новый кроссовер Hyundai Mufasa. Цена на автомобиль начинается от 3 290 000 рублей, сообщает 11 августа «Российская газета».

Предназначенная для рынка КНР новинка Mufasa, прямой наследник кроссоверов семейства ix35, оснащена 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. (193 Нм) в паре с шестиступенчатой трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты автомобиля: 4475 мм — в длину, 1850 мм — в ширину и 1665 мм — в высоту, а длина колесной базы составляет 2680 мм. Таким образом, автомобиль длиннее бестселлера Hyundai Creta на 200 мм. Объем багажника — 451 л.

Продажи новинки уже стартовали в Китае. Цены на Mufasa варьируются от 122 тыс. до 140 тыс. юаней (примерно 1,43–1,64 млн рублей).

Ранее, 10 августа, японский производитель Mitsubishi рассекретил на 30-м Международном автосалоне в Индонезии новый бюджетный кроссовер Xforce, который может составить конкуренцию популярному Hyundai Creta.

Xforce адаптирован для легкого бездорожья за счет настроек подвески и увеличенного до 220 мм дорожного просвета. Кроме того, на проходимости кроссовера позитивно сказывается заточенная под бездорожье геометрия кузова.

Кроссовер Mitsubishi Xforce оборудован 105-сильным полуторалитровым атмосферным двигателем в паре с вариатором. Новинка предлагает водителю четыре стиля езды, в том числе режимы бездорожья и мокрой дороги.