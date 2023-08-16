Губернатор Брянской области уточнил число уничтоженных диверсантов украинской ДРГ

В состав украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на территорию Брянской области, входило шесть боевиков. Как сообщил 16 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз, пятеро диверсантов были уничтожены.

Боевики попытались совершить переход через границу рано утром.

«Благодаря слаженным совместным действиям подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 07:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской ДРГ в составе шести боевиков. Пятеро диверсантов уничтожены», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее 16 августа в ФСБ РФ рассказали, что в Стародубском районе Брянской области силовики пресекли попытку проникновения в Россию украинской группы диверсантов, ликвидировав четырех боевиков. На месте боестолкновения были обнаружили взрывные устройства, иностранное оружие и приборы связи, а также FPV-дроны с обозначением «Собственность ФСБ России» и символикой России. По данным ФСБ, ликвидированные диверсанты могли готовить провокации.

До этого, 15 августа, в Брянской области также была предотвращена атака диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда пострадал один человек, его госпитализировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.