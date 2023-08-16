ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
В приграничном с Украиной Стародубском районе Брянской области силовики пресекли попытку проникновения в Россию украинской группы диверсантов, ликвидированы четыре боевика. Об этом 16 августа сообщил ЦОС ФСБ.
«ФСБ РФ и приданными силами Министерства обороны РФ в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — уточнили в спецслужбе.
Как следует из опубликованных ФСБ кадров, правоохранители на месте боестолкновения обнаружили взрывные устройства, иностранное оружие и приборы связи, а также FPV-дроны с обозначением «Собственность ФСБ России» и символикой России.
По данным ФСБ, ликвидированные диверсанты могли готовить провокации.
Ранее, 15 августа, в Брянской области также была предотвращена атака диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда пострадал один человек, его госпитализировали.
В конце июля ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области. Были уничтожены две лодки и девять украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.