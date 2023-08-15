Один человек пострадал от попытки диверсантов проникнуть в Брянскую область
Один человек пострадал от попытки украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Об этом 15 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненной информации, в результате действий украинских националистов пострадал работник сельхозпредприятия», — сообщает глава области.
По его словам, пострадавший уже доставлен в больницу, где врачи ему окажут всю необходимую помощь.
Ранее, в этот же день, Богомаз сообщил, что в Брянской области была предотвращена атака диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
14 августа Минобороны поделилось кадрами, на которых виден процесс уничтожения диверсантов с помощью FPV-дрона. На видео можно заметить, как несколько военнослужащих заняли позицию в жилом доме. Беспилотник ввиду этого был направлен в сторону здания, где впоследствии происходят взрыв и пожар.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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