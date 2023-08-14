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МО РФ показало уничтожение украинской ДРГ с помощью дрона

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ 14 августа показало уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы с помощью FPV-дрона.

На кадрах видно, как несколько военнослужащих заняли позицию в жилом доме. После этого оператор беспилотника направил устройство в гараж, где припаркованы два легковых автомобиля. Из-за этого в здании происходит взрыв и пожар.

Ранее в этот день Минобороны также опубликовало видео, на котором российские войска поразили батарею С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. После уничтожения пусковых установок произошла детонация снарядов.

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14 августа сообщалось, что российские силы нанесли групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Юг» ударили по трем пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ, по складу боеприпасов, а также по двум районам сосредоточения вооружения и военной техники противника в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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