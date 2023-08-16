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Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

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Фото: ТАСС/«Роскосмос Медиа»/Наталья Бережная
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Автоматический космический аппарат «Луна-25» впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Об этом заявили 16 августа в госкорпорации «Роскосмос», отметив, что все системы работают штатно.

Уточняется, что данный процесс был осуществлен благодаря двум включениям двигательной установки автоматической станции. Первое включение выполнили в 11:57 корректирующим тормозным двигателем, оно продлилось 243 секунды. Второе осуществлялось двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.

«Все системы «Луны-25» функционируют штатно, связь с ней устойчивая. Проводятся сеансы измерения текущих навигационных параметров», — отметили на сайте «Роскосмоса».

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Первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли стартовала с космодрома Восточный 11 августа с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Позже, 11 августа, она была выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

14 августа Институт космических исследований РАН опубликовал первые снимки, которые станция передала на Землю. На них видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке видны эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

«Луна-25» соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у станции нет. Длительность полета «Луны-25» составила около четырех с половиной суток, а научная работа продлится один год.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году, после чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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