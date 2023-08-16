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Дзюбу наказали за угрозы в адрес журналиста

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Нападающий московского футбольного клуба (ФК) «Локомотив» Артем Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста. Об этом сообщил 16 августа глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Кроме того, спортсмену надлежит заплатить штраф 50 тыс. рублей

Инцидент произошел в субботу, 13 августа, когда «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России. Дзюба не участвовал во встрече из-за травмы и наблюдал за ходом матча на трибунах. После игры у него произошел конфликт с журналистом, с которым Дзюба в хамской манере пообещал расправиться, если данный корреспондент еще раз к нему подойдет.

КДК РФС проверил материалы по данному вопросу и принял решение рассмотреть инцидент.

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Ранее, 28 мая, Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, назвавшему его «слабеньким». Он отметил, что прощает Овечкина, поскольку хоккеист «с таким милым пузиком» вполне может себе позволить такое сказать.

ФК «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой 25 мая. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников», переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон.

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