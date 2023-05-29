Дзюба ответил назвавшему его «слабеньким» Овечкину

Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба ответил капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину, назвавшему его «слабеньким». Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить (такое сказать — Ред.). Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — сообщил Дзюба.

Ранее, 26 мая, Овечкин посетил тренировку футболистов московского «Динамо» перед матчем 29-го тура РПЛ с железнодорожниками. Нападающий Федор Смолов предложил обладателю Кубка Стэнли «потолкаться» с Дзюбой. Овечкин на это ответил: «Чего с ним толкаться? Он слабенький».



В тот же день Александр Овечкин приехал на базу «Динамо» с клюшкой и шайбой и показал, как умеет с ними обращаться. В прошлом он выступал за хоккейный клуб «Динамо».

25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой. Соглашение с нападающим рассчитано до конца следующего сезона. Как отметили в пресс-службе «железнодорожников», переговоры о новом контракте прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон.

В прошедшем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах НХЛ, во время которых он забросил 42 шайбы. Однако его команда не вышла в плей-офф. В последний раз вашингтонский клуб не участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли в 2014 году.