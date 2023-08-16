Мишустин поручил бизнесу финансировать комплексы АЗС с отелями, кафе и магазинами

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономики и ГК «Автодор» разработать и презентовать в срок до 26 сентября стратегию по созданию многофункциональных комплексов дорожного сервиса, которые могли бы привлечь новые инвестиции частников. Речь в первую очередь идет об АЗС с постоялыми дворами, мотелями, закусочными, уборными, зонами отдыха, станциями техобслуживания и магазинами. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ».

По словам премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова, стоимость создания одной подобной зоны обходится примерно в 100 млн рублей. Около половины от этой суммы уходит на подведение инфраструктуры и строительство съездов с трасс. Главные неудобства в создании многофункциональных зон сегодня — затянутый бюрократический процесс и долгое строительство подъездов.

В связи с этим Минэкономики намеревается предложить частному бизнесу, который вкладывается в строительство подобных проектов, различные льготы, которые сделают подключение мультифункциональных зон к инженерным сетям более доступным.

Ранее, 10 августа, стало известно, что правительство РФ выделит порядка 15 млрд рублей для ремонта и поддержания более 20 тыс. км улично-дорожной сети в российских регионах.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение выделить средства из бюджета на поддержание дорог сделает передвижение по ним безопаснее и комфортнее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Кроме того, эта инициатива позволит улучшить логистику грузов как для потребителей, так и для представителей бизнеса.