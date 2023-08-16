Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске

Мужчина, из-за домогательств которого девочка выпала из окна в Ижевске, арестован. Об этом 16 августа сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.



34-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).



Индустриальный районный суд Ижевска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 14 октября 2023 года.

14 августа девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа, спасаясь от педофила в квартире. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что девочку успешно прооперировали. По словам врачей, ей предстоит еще одна операция.