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Мадонна объявила новые даты мирового турне после болезни

Новый мировой тур Мадонны Celebration стартует с октября 2023 года
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Американская певица Мадонна, которая ранее перенесла концерты по состоянию здоровья, 15 августа объявила на своем сайте новые даты для мирового турне Celebration.

Артистка передвинула гастроли из-за госпитализации после заражения бактериальной инфекцией, указывали СМИ. До болезни она планировала начать турне, приуроченное к 40-летию своей творческой карьеры, 15 июля в канадском Ванкувере. Теперь самые ранние концерты тура перенесены на октябрь.

«Праздничный тур официально начнется с четырех аншлаговых концертов в Лондоне в октябре этого года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года. Североамериканский этап начнется 13 декабря в Бруклине в Barclays Center», — говорится в сообщении.

Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции

Отмечается, что приоритетом номер один было сохранение всех шоу, но в результате сдвига дат пять выступлений были вовсе отменены. В связи с этим певица пообещала фанатам восполнить пропуски в будущем.

В конце июля по сообщению американских СМИ, Мадонну выписали из больницы и доставили домой в Нью-Йорк на частной машине скорой помощи. 64-летнюю артистку доставили в реанимацию в отделение интенсивной терапии 24 июня. По некоторым данным, после выписки из больницы Мадонна всё еще чувствует себя плохо.

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