Мадонна объявила новые даты мирового турне после болезни
Американская певица Мадонна, которая ранее перенесла концерты по состоянию здоровья, 15 августа объявила на своем сайте новые даты для мирового турне Celebration.
Артистка передвинула гастроли из-за госпитализации после заражения бактериальной инфекцией, указывали СМИ. До болезни она планировала начать турне, приуроченное к 40-летию своей творческой карьеры, 15 июля в канадском Ванкувере. Теперь самые ранние концерты тура перенесены на октябрь.
«Праздничный тур официально начнется с четырех аншлаговых концертов в Лондоне в октябре этого года, за которыми последуют концерты в Бельгии, Дании, Швеции, Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и Нидерландах до конца 2023 года. Североамериканский этап начнется 13 декабря в Бруклине в Barclays Center», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетом номер один было сохранение всех шоу, но в результате сдвига дат пять выступлений были вовсе отменены. В связи с этим певица пообещала фанатам восполнить пропуски в будущем.
В конце июля по сообщению американских СМИ, Мадонну выписали из больницы и доставили домой в Нью-Йорк на частной машине скорой помощи. 64-летнюю артистку доставили в реанимацию в отделение интенсивной терапии 24 июня. По некоторым данным, после выписки из больницы Мадонна всё еще чувствует себя плохо.