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Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции

CNN: Мадонну выписали из больницы после бактериальной инфекции
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Фото: REUTERS/Neil Hall
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Американскую певицу Мадонну выписали из больницы и доставили домой в Нью-Йорк на частной машине скорой помощи. Об этом 29 июня CNN заявил источник.

«Она в порядке», — сообщил собеседник телеканала.

Мадонна решила избавиться от ботокса и филлеров в 64 года

64-летнюю Мадонну доставили в реанимацию в отделение интенсивной терапии 24 июня. 28 июня менеджер певицы Гай Осири сообщил, что у поп-звезды «развилась серьезная бактериальная инфекция». Менеджер добавил, что Мадонна отложит свой предстоящий тур, ей нужно окончательно прийти в себя.

«На данный момент нам нужно приостановить все обязательства, включая тур. Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты», — написал Осири в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).

Тур Мадонны Celebration должен был начаться 15 июля в канадском Ванкувере.

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