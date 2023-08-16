Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО

Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне спецоперации. О подвиге военнослужащих группировки войск «Днепр» 16 августа рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Отмечается, что расчет гаубицы 8-го гвардейского артиллерийского полка в одиночку противостоял наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Наводчик орудия Даниил Поляков был награжден медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

«Когда наступательные действия происходили в населенном пункте Правдивое, поступила команда «к бою». Работало одно наше орудие. Нам сказали, что больше ничего не может работать, поэтому подвозили больше снарядов. Мы, не переставая, работали в течение четырех часов, остановили наступление», — поделился Поляков.

Он отметил, что был одновременно и командиром, и наводчиком гаубицы Мста-Б. По его словам, со стороны ВСУ было порядка сотни солдат, а также несколько единиц техники. Российским военнослужащим удалось подбить три боевые машины пехоты (БМП) и один танк.

Также за заслуги в ходе боевых действий медалью Жукова был награжден старший механик водитель Валерий Максимов.

«Медалью Жукова наградили за штурм поселка, который мы очистили от противника. Вывели мирных жителей на территорию России. Мы перешли на другое направление, я сел на МТЛБВ и вывозил раненых», — рассказал Максимов.

По его словам, украинские боевики, отступая, оставляли раненых и убитых солдат на поле боя.

Ранее, 6 августа, добровольцы минометного отряда «Барс-12» получили награды в зоне спецоперации. Бойцам вручили медаль добровольца и нагрудный знак «Участник боевых действий».

В тот же день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша», остановивший атаку колонны ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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