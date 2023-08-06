Пушилин наградил звездами Героя ДНР разгромивший колонну ВСУ экипаж танка

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 августа сообщил, что наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша», остановивший атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

«Наградил, как обещал, героический экипаж танка «Алеша», который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники», — написал он в своем Telegram-канале.

Золотые звезды героев ДНР были вручены старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову и наводчику-оператору Алексею Неустроеву. Командир дивизии — генерал-майор Игорь Кузьменков был удостоен звания Героя ДНР.

Экипаж танка обнаружил колонну из восьми единиц украинской техники, попав ранее под артиллерийский обстрел ВСУ на запорожском направлении. В первые минуты боя наводчик-оператор боевой машины Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В течение последующих 30 минут танкисты ликвидировали бронетранспортер М113 и пять американских БТР MaxxPro вместе с десантом.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша».

1 августа членов экипажа представили к госнаградам за проявленное мужество и героизм.

Между тем военный эксперт Виктор Мураховский в интервью «Известиям» назвал подвигом действия российских танкистов. По его словам, экипаж «Алеши» проявил настоящий профессионализм в бою, поскольку подбить даже один танк дорогого стоит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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