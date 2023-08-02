Эксперт оценил действия танкистов знаменитого танка «Алеши»

Российские танкисты проявили настоящий профессионализм в бою, видео которого распространилось в последние дни в интернете. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Экипаж получил боевую задачу — выдвинуться в лесополосу. Он выдвинулся, обнаружил противника, поразил его. Попутно вел стрельбу по брошенной технике», — объяснил эксперт.

1 августа Минобороны РФ сообщило, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу представил экипаж танка к государственным наградам «за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки украинской бронегруппы на запорожском направлении».

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как на российские позиции двинулась группа из двух украинских танков и шести боевых бронированных машин. Им навстречу идет один российский танк.

«Российские танкисты рискнули выехать навстречу бронегруппе и вступить с ней в бой. Они находились под риском прямого попадания или беспилотника, или FPV-дрона», — отметил Виктор Мураховский.

По его словам, экипаж танка — настоящие профессионалы, так как подбить даже один танк — это очень дорогого стоит.

«Экипаж свою задачу решил полностью: танк уничтожил и не допустил прорыва обороны, вкупе с инженерными средствами и работой артиллерии», — резюмировал эксперт.

В зоне проведения спецоперации в течение суток вооруженные формирования Украины потеряли не менее 800 бойцов ВФУ и 55 единиц техники, включая самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, артиллерийскую систему М777 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США.

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