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Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка представлен к званию Героев

Шойгу представил к званию Героев экипаж танка «Алеша», отразивший атаку ВСУ
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом 5 августа сообщили в Минобороны.

«Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», отразившего атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, представлены к присвоению звания Героев Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел ВСУ, водитель-механик получил ранение. Баксиков эвакуировал его, передал медицинской группе и занял его место.

Лейтенант Александр Леваков тем временем занял рабочее место командира танка и выдвинулся на помощь российскому мотострелковому полку. Тогда экипаж обнаружил колонну из восьми единиц украинской техники, в том числе двух танков.

В итоге в ходе боя были уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, уточнили в МО.

Всего в результате боестолкновения потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

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1 августа членов экипажа представили к госнаградам за проявленное мужество и героизм.

Комментируя это, военный эксперт Виктор Мураховский в интервью «Известиям» назвал подвигом действия российских танкистов. По его словам, экипаж «Алеши» проявил настоящий профессионализм в бою, поскольку подбить даже один танк — дорогого стоит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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