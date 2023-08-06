Добровольцам отряда «Барс-12» вручили награды на передовой

Добровольцы минометного отряда «Барс-12» получили награды в зоне специальной военной операции (СВО). Кадры публикуют «Известия» 6 августа.

Бойцам вручили медаль добровольца и нагрудный знак «Участник боевых действий», отметив вклад добровольно отправившихся в зону СВО военнослужащих.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как «Барс-12» держит оборону в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Бойцы круглосуточно ведут наблюдение за противником и вместе с другими подразделениями выдавливают врага из поселка.

Накануне «Известия» также показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в ЛНР. Один из российских военнослужащих отметил, что они ведут огонь из миномета, что становится для ВСУ «просто мясорубкой».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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